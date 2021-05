ITAMARAJU | Grave acidente entre veículo utilitário e moto deixa uma pessoa ferida

Um motociclista ficou gravemente ferido, após colidir frontalmente com um veículo utilitário, durante a tarde desta segunda-feira (17), na rodovia que liga os bairros Primavera e Liberdade, em Itamaraju.

A vítima seguia pela avenida Liberdade, quando inevitavelmente acabou sendo atingido pelo veículo Fiat Strada de cor branca, com o forte impacto o condutor foi arremessado às margens da via e apresentava estado de inconsciência.Pessoas que passavam pela rodovia BA-489, notificaram as autoridades e o resgate ao motociclista foi realizado por uma unidade do SAMU 192.

A vítima apresentava sangramento auricular, identificado pelos profissionais de saúde como quadro de TCE (Trauma cranioencefálico) grave, após os primeiros atendimentos e imobilização o paciente foi transferido para o hospital municipal.

As autoridades policiais registraram o boletim de ocorrência e o trânsito no local ficou lento. A polícia segue investigando as causas do acidente.