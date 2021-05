ITAMARAJU | Homem baleado no Bairro de Fátima dá entrada no HMI

Na tarde desta terça-feira (25), moradores mantiveram contato com as centrais de atendimento da Polícia e do SAMU 192 solicitando atendimento para uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo, na Rua Anísio Teixeira, no Bairro de Fátima, em Itamaraju.

As informações davam conta que um homem identificado como Josenilton Barbosa de Jesus (27 anos), necessitava de cuidados médicos após ser baleado numa tentativa de homicídio.

Unidades foram destinadas até o local e comprovaram a veracidade do caso, onde os primeiros atendimentos foram prestados a vítima ainda no local e posteriormente foi encaminhado para o hospital municipal.

A polícia realizou rondas, no entanto nenhum suspeito foi preso no local. A polícia deverá colher o depoimento da vítima nas próximas horas para tentar prender os possíveis envolvidos. A vítima permanece internada e não teve seu estado de saúde divulgado. A polícia segue investigando o caso.

