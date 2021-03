ITAMARAJU | Homem é detido após colidir em viatura do PETO

Um motorista com sinais de embriaguez, colidiu o veículo que conduzia contra a viatura do grupo especializado da polícia militar PETO, no final da tarde deste domingo (28), no centro de Itamaraju.

A viatura subia a Avenida Brasil na altura da ladeira do canequinho, quando um veículo de passeio modelo FIAT Siena de cor preta, colidiu na lateral da unidade ocupada pelos militares.

Sem feridos graves os militares realizaram a prisão do suspeito, que praticava condução perigosa.

O condutor foi encaminhado para a sede da 8ª COORPIN em Teixeira de Freitas atendendo o regime de plantão regional. Que deverá ser submetido ao teste de bafômetro, para constatar a possível embriaguez.