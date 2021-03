ITAMARAJU | Homem é flagrado andando pelado pelas ruas do centro

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), um homem foi flagrado caminhando completamente pelado nas ruas do Centro de Itamaraju.

Pessoas que passavam pelas imediações da Praça Castelo Branco ficaram surpresos com a cena inusitada e registraram, onde a imagem logo ganhou as redes sociais.

Na imagem é possível ver um cidadão aparentando ter seus 50 anos de idade, transitanto sem roupa e sem máscara em frente a um Ponto de transporte Coletivo da cidade.

De acordo com informações, as autoridades policiais e Unidade de SAMU 192 foram contactadas para prestar atendimento, mas até o momento não há infomações a respeito do caso, se o homem apresenta algum transtorno pisicológico ou se faz algum acompanhamento.