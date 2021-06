ITAMARAJU | Homem morre, após veículo cair em ponte no interior

Destaque



Publicado em 21 de jun de 2021 e atualizado às 21:30

Um grave acidente automobilístico no interior do município resultou numa vitima fatal, durante a tarde desta segunda-feira (21).

O homem ainda sem identificação formal, conduzia um veículo de passeio na região do distrito de Pirajá, área pertencente ao município de Itamaraju.

Mas acabou perdendo o controle do carro e passou por uma ponte vinda a cair no leito do rio.

Pessoas que transitavam pelo local, mergulharam e resgataram o condutor, lhe removendo dos destroços do veículo. No entanto, a vítima apresentava poucos sinais vitais.

Manobras de reanimação foram efetuadas pelas pessoas, mas sem muito sucesso.

Populares removeram o corpo do local e transportaram com destino ao hospital municipal.

Seguindo protocolos as autoridades policiais forma notificadas para promoverem a remoção do corpo e transferência para o Instituto Médico Legal (IML) do município.