ITAMARAJU | Incêndio confirma necessidade de unidade de corpo de Bombeiros no município

Diariamente torna evidente a necessidade da instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Itamaraju. Nesta quinta-feira (13), um novo incêndio de grandes proporções alastrou e rapidamente somou altíssimos prejuízos.

Um incêndio ainda investigado avançou de um terreno composto com vegetação e rapidamente queixou veículos que estava num depósito às margens da rodovia BR-101, na região do bairro Santo Antônio do Monte. As chamas e fumaça escura chamou a atenção de pessoas que transitavam pela rodovia. No entanto, moradores tentaram conter o fogo utilizando de um caminhão pipa, apenas mitigando o avanço do incêndio e prejuízos.

Recentemente um grupo de entidades sociais assinou um documento que busca nas esferas governamentais a Instalação de unidade do corpo de bombeiros, para impactar diretamente no controle de incêndios e eventos de risco no município.

Informações dão conta que Guarnições da Polícia Militar da 43ª CIPM esteve no local, controlando a circulação de pessoas e mobilizou a unidade do Corpo de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas, para conter o incêndio. Mas devido a distância referente a ocorrência, o rápido controle foi impossibilitado.

Os prejuízos poderiam ter sido maiores se o fogo tivesse avançado pela rede elétrica localizada a poucos metros do local do incêndio.