ITAMARAJU | Índios Pataxós interditam rodovia em busca de melhorias

Publicado em 22 de jun de 2021 e atualizado às 11:48

Um grupo de indígenas decidiu bloquear a rodovia, na tentativa de abrir diálogos com o Governo Federal e assim encaminhar pauta de reivindicações.

O bloqueio foi realizado na rodovia BR-101 próximo do acesso ao Parque Nacional, área de preservação protegida pelo governo federal.

Iniciado ainda no final da manhã desta terça-feira (22) de junho, não tem previsão de encerramento, mas os condutores que transitam pela rodovia aguardam ansiosos pela liberação.

As ações iniciaram no período matutino, tiram como a apresentação das reinvidicação do grupo indígena, que busca ter garantir melhores condições de saúde, demarcação de área protegida, validação de direitos, além de modificar textos das PEC’s, dentre elas a de número 490 que também tende a cortar direitos dos índios.

Até o momento da publicação os índios permaneciam no local, aguardando contato com um representante.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi notificado sobre o bloquei do grupo.