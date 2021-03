ITAMARAJU | Iniciada a vacinação de idosos nos PSFs na sede e no interior

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue desenvolvendo o plano de ação da pasta, ampliando a oferta de imunização a população garantido aplicação de doses nas unidades básicas de saúde (UBS, ESF e PSF).

A imunização nas unidades iniciou na última terça-feira (23/03), onde foram enviados aos postos de saúde quantidade significativa de doses, evitando o deslocamento dos idosos até o centro do município.

As pessoas com idade de 75 anos ou superior, poderão se deslocar até o posto de saúde de abrangência da residência e receber a imunização, as doses são limitadas conforme disponibilização do Ministério da Saúde, e serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada unidade.

A imunização vem acontecendo na sede e inteiro do município, com rapidez e eficiência através dos vacinadores das unidades e equipe volante, segundo informações da Secretaria de Saúde, a procura pela imunização tem sido imediata após a chegada da vacina nas unidades sendo possível ampliar o número de imunizados diariamente.

É necessário que o público alvo da campanha de imunização, esteja munido de documentação: RG, CPF, Cartão do SUS, Cartão de Vacinação e Comprovante de Residência.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, 4.520 pessoas foram imunizadas e receberam a 1ª Dose e 1280 já receberam a 2ª Dose do imunizante.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju