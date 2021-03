ITAMARAJU | Jiboia é resgatada pelo Gads no Bairro Beira Rio

Ativistas do Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social) capturaram uma jiboia, medindo aproximadamente 1,5 metro, no bairro Beira Rio, próximo ao Rio Jucurucu, em Itamaraju. A cobra foi solta no Parque Nacional do Descobrimento, no município de Prado.

O animal encontrava-se em um sitio e foi descoberto pelos proprietários da área, que entraram em contrato com a equipe de resgate do Gads, composta pela presidente Ninha Garcia e os diretores Vinicius Borges, Gel Pires e Josival Santos (Cowboy).

“O dono do sítio disse que a jiboia estava no galinheiro e que, certamente, procurava ovos e pintos para se alimentar”, relata Vinicius Borges. Segundo ele, é constante a presença de animais dessa espécie nas imediações do bairro, devido a sua aproximação com o rio e áreas florestais.

De acordo com o Gads, consideradas inofensivas aos humanos, as jiboias possuem dentes pequenos e iguais. “Geralmente, elas se alimentam de pequenos animais”, explica Borges.

Por Domingos Oliveira/fotos: Gads