ITAMARAJU | Lojas maçônicas inauguram monumento no município

Na manhã desta quarta-feira (26), a Loja Maçônica Templo de Salomão, jurisdicionada à GLEB, e a Loja Maçônica Deus, Caridade e Justiça, jurisdicionada ao GOB-BA, realizaram a inauguração de um marco maçônico, construído no trevo do bairro Santo Antônio, em Itamaraju, após terem obtido a autorização do município. A fim de evitar aglomeração e com os cuidados que o período pandêmico exige, participaram do ato duas comissôes de representação, uma de cada loja.

O monumento em questão assemelha-se aos que existem em outras cidades, construídos por entidades da sociedade civil organizada, como Lions Clube, Rotaract Club e a própria Maçonaria, com o objetivo de indicar, para aqueles que transitam na rodovia, a existência dessas instituições no município. As duas lojas maçônicas foram fundadas há décadas em Itamaraju e são reconhecidas como entidades de utilidade pública, em face dos relevantes serviços prestados ao longo do tempo.

Representando a Loja Maçônica Templo de Salomão, compareceram os maçons Sidney Rodrigues de Oliveira, Presidente, Silvano Pereira do Nascimento, 1⁰ Vigilante, Gilney Rodrigues Ventura, 2⁰ Vigilante, Eduardo Barbosa Filho, ex-presidente, e Joaquim Santanna, mestre instalado, além das fraternalistas Ewelyn dos Santos Mendonça de Oliveira e Roberta Cajaíba, respectivamente, presidente e oradora da Fraternidade Feminina Rosa do Oriente.

Da Loja Maçônica Deus, caridade e Justiça, compareceram os maçons Jorge Luiz da Silva, Presidente, Nonato Moreira, Assessor do Grão-Mestre Geral do GOB, Manoel Balbino, Tesoureiro, e Edson Rodrigues de Oliveira, Mestre Maçom, bem assim as fraternalistas Maria Helena e Ana Maria, respectivamente, presidente e vice-presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, eleitas para o biênio 2021/2023.

O evento também foi prestigiado pelo Sr. Antônio Charbel, Secretário Municipal de Obras, que no ato representou o Prefeito Marcelo Angênica. Na cerimônia, os dois presidentes falaram um pouco sobre a importância do monumento para a Maçonaria e reafirmaram o compromisso social das duas lojas com o município de Itamaraju, descerrando em seguida a placa de inauguração, que traz o seguinte lema: “Unidas em prol da sociedade Itamarajuense, sob o ideal de igualdade, liberdade e fraternidade!.”

Por | Ascom