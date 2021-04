ITAMARAJU | Lojas maçônicas obtém autorização do município para a construção de monumento maçônico em trevo de acesso à cidade

Na manhã desta terça-feira (27), o Veneravel da Loja Maçônica Templo de Salomão, Sidney Rodrigues de Oliveira, e o Venerável da Loja Maçônica Deus, Caridade e Justiça, Jorge Luiz da Silva Lima, reuniram-se, no Centro Administrativo de Itamaraju, com o Prefeito Marcelo Angênica e Antônio Charbel, Secretário de Obras, com o objetivo de tratar de assuntos do interesse da ordem e também da comunidade local.

Na oportunidade, os veneráveis entregaram ao Prefeito Marcelo Angênica a solicitação formal de autorização para construção de um monumento maçônico, com recursos próprios, em um espaço do trevo do bairro Santo Antônio, o que foi deferido pelo gestor. O monumento que será construído é semelhante aos que são encontrados na maioria das cidades brasileiras, às margens de rodovias, erguidos por entidades da sociedade civil organizada, como o Lions Clube, Rotaract Club e a própria Maçonaria, e que tem a finalidade de indicar para os transeuntes a existência da instituição no município.

A Loja Maçônica Deus Caridade e Justiça foi fundada há 51 anos em Itamaraju, enquanto a Loja Maçônica Templo de Salomão existe há 36 anos no município. Ambas são instituições envolvidas com as causas sociais e prestam um trabalho de filantropia reconhecido na comunidade local. O monumento em questão será erguido pelos membros das duas lojas, como forma de simbolizar a união entre elas, norteada pelos princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade, cultuados pela Maçonaria, bem assim o compromisso da ordem com a sociedade.

Por | Ascom