ITAMARAJU | Mais 02 mortes e 34 casos de coronavírus confirmados no município

Mesmo com números elevados de recuperados e alta testagens de casos, os índices que mais chamam a atenção durante a pandemia, são os registros de mortes de pessoas que em situações normais, poderiam avançar anos em saúde regular.

No entanto de forma súbita a infecção provocada pelo COVID-19, interrompe sonhos e dilacera famílias. Ao longo da pandemia já foram registradas 89 mortes, após a confirmação dos diagnósticos com coronavírus.

Nesta quarta-feira (21) feriado de Tiradentes, o boletim divulgado pela secretaria de saúde de Itamaraju, revelou 34 novos casos e duas mortes.

Além de lamentar pelas vítimas e solidarizar com os familiares, foi informando que os pacientes mortos desta vez seria uma mulher de 61 anos diagnosticada no último dia 22 de março e o outro paciente foi um homem de 66 anos, que procurou as unidades de saúde no dia 17 de março.

Ainda foi informado que estão em recuperação 347 casos ativos, mas 11 pacientes estão internados na unidade hospitalar do município e 21 foram transferidos devido à gravidade para unidades de saúde do estado.

Também permanecem aguardando resultado 125 casos.

Apesar das inúmeras orientações, muitas pessoas decidem ignorar o isolamento ou utilização de medidas para combater o avanço da pandemia. As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários.