ITAMARAJU | Mais 79 casos confirmados de coronavírus no município

Os números do coronavírus continuam crescendo na região e nesta segunda-feira (12), o município registrou 79 casos positivos para coronavírus, que foram divulgados no boletim diário.

O comunicado alarga os números que ultrapassam a marca de 5 mil infectados pelo COVID-19.

Somando assim 5031 casos confirmados em Itamaraju, 4615 recuperados e 18 permanecem aguardando resultado. No entanto, 29 pacientes estão internados, sendo 09 no hospital municipal e 20 foram transferidos para unidades do estado.

Ao longo da pandemia 76 pessoas morreram, após atestarem positivos para o COVID-19.

Nos municípios vizinhos a elevação também é uma realidade, Teixeira de Freitas soma 12790 infectados, 192 mortos e 100% de ocupação dos leitos hospitalares, na cidade de Eunápolis 8169 casos positivos e 134 pessoas perderam a vida para o coronavírus

Nos próximos dias o clima deverá sofrer mudanças e a queda das temperaturas permite rápida propagação do COVID-19, podendo potencializar os casos de infectados e mortes, que preocupando as autoridades.

Medidas e orientações preventivas à população, solicitam que evitem aglomerações, mantenham distanciamento necessário, reforcem os protocolos de higiene e saiam de casa apenas quando necessário, fazendo uso de máscaras

