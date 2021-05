ITAMARAJU | Mais duas morte e 39 novos casos no município

Os dados divulgados pela secretaria de saúde de Itamaraju, foram informadas no boletim realizado diariamente, revelando 39 novos casos de infecção por coronavírus e duas mortes.

Novamente foi lamentada a morte de duas pessoas, uma delas do sexo masculino, com idade de 36 anos, diagnosticado com COVID no dia 12 de maio, o segundo de uma mulher com 64 anos confirmada a contaminação no dia 09 de maio. Mas ambos sofreram complicações e não resistiram. Ao longo da pandemia 112 pessoas perderam a vida para o COVID-19 no município.

O município ainda contabiliza 6426 casos confirmados para a infecção do coronavírus, porém 6163 conseguiram recuperar e 17 pacientes permanecem internados no hospital do município e 26 outros foram transferidos para unidades de saúde do estado.

Outras 155 pessoas aguardam resultados dos exames. Lembrando ainda que 151 estão com o vírus ativo.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.