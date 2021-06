ITAMARAJU | Mais duas mortes e 42 novos casos de coronavírus no município

A Secretaria Municipal de saúde de Itamaraju confirmou nesta segunda-feira (14), mais duas mortes por coronavírus na cidade. Os óbitos foram de pacientes do sexo masculino.

As vítimas possuíam idades de 73 e 54 anos, diagnosticado com COVID-19 nos dias 26 de abril e 01 de junho de 2021.

Com estes registros, o município de Itamaraju passa a ter 137 mortes em decorrência do COVID-19. Além disso, houve registro de 42 novos casos e 142 pessoas estão em tratamento. Outra preocupação diz respeito aos 08 pacientes internados no hospitalar municipal e 12 pacientes internados em unidades de saúde do estado.

Os números de infectados soma 7260 casos, os recuperados totalizam 6981 e 103 pessoas aguardam resultados dos exames.

Os profissionais de saúde seguem reforçando as orientações preventivas à população, para que mantenham o isolamento social, o uso de máscaras e só saiam de casa, apenas quando necessário.