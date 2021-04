ITAMARAJU | Mais duas mortes e 71 novos casos de coronavírus no município

O município voltou a registrar duas mortes, após as pessoas confirmarem o diagnóstico de infecção por coronavírus, nesta quarta-feira (14).

No boletim sobre a pandemia do COVID-19, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju, ainda informou sobre o registro de 71 novos infectados.

Foi lamentada a morte de duas pessoas do sexo masculino, ambos com 78 anos, o primeiro caso diagnosticado no dia 05 de abril o segundo confirmado nesta terça-feira (13) de abril.

O município agora totaliza 5176 casos confirmados, 4647 pacientes recuperados, 4718 casos descartados. Mas ao longo da pandemia 79 pessoas morreram, assim que confirmaram a infecção por COVID-19.

Contudo, ainda permanecem internados 19 pacientes no Hospital Municipal, mas 24 outros pacientes permanecem internados em Unidades de Saúde do Estado. 75 pessoas esperam por resultado.

Os profissionais de saúde continuam orientando a população sobre os cuidados e a importância do isolamento social para o não crescimento acelerado de casos.

Algumas medidas de conscientização enfatizam sobre o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e ir às ruas em caso de extrema necessidade.

Na Bahia, foram registrados 3.547 casos de Covid-19, também contabilizou 146 mortes, apenas nas últimas 24 horas.