ITAMARAJU | Mais duas mortes registradas, casos crescem e região tem 100% de leitos ocupados

Os números da pandemia crescem vertiginosamente, parte destas taxas estão correlacionadas com a falta de respeito das pessoas referente aos protocolos orientados pelos órgãos de saúde.

Nesta segunda-feira (31) de maio o boletim com informações da pandemia do município de Itamaraju, registrou as mortes de dois pacientes. Uma mulher de 64 anos, que teve diagnostico confirmado para COVID no último dia 21 de maio e o segundo caso de um homem com apenas 46 anos que testou positivo no dia 24 de maio. Devido as complicações não resistiram.

Com esses dois casos a atualização chega a 127 mortes, após os pacientes confirmarem o novo coronavírus.

Os dados ainda destacam o registro de 109 novos casos confirmados, alargando para 6851 infectados. Também seguem em tratamento 165 pessoas. Mas 10 pacientes ainda estão internados em unidade de saúde do município, 19 foram transferidos para unidades do Estado, 148 pacientes aguardam resultado.

No município de Teixeira de Freitas houve o registro de 142 novos casos positivados. Mas 136 estão em tratamento e 229 morreram, após contaminação do COVID-19. São 76 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, representando 100% de ocupação de UTI.

Na Bahia, 15.699 pacientes estão em tratamento, pois atestaram positivo para o coronavírus, desde o início da pandemia foram contabilizados 21.241 mortes em todos o estado.

Pessoas que ignoram as medidas orientadas por vários órgãos da saúde, utilizam as redes sociais para atacarem ou demonstrar os desrespeitos com aglomerações, sem utilização de equipamentos que dificultam a transmissão do vírus.

As autoridades em saúde orientam a população mantem o isolamento social, seguido de cuidados com procedimentos de higiene.

Regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Contudo, manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19.