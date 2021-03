ITAMARAJU | Morre no hospital motociclista ferido em acidente com caminhão

José Antonio de Oliveira (55 anos), morreu horas depois de ter dado entrada no Hospital Municipal vítima de um acidente de trânsito em uma via lateral a BR-101, em Itamaraju.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (19), em um trecho da via, entre os bairros Santo Antônio do Monte e Canaã. José Antônio estava pilotando uma motocicleta que teria se envolvido em um colisão com um caminhão de carroceria.

Ainda não se sabe as causas da colisão, mas o motociclista ficou caído na via e chegou a ser socorrido pelo Samu 192 e encaminhado ao hospital. No perídodo da tarde o mesmo acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito na Unidade Hospitalar.

A polícia Civil foi notificada e o levantamento cadavérido foi realizado, e o corpo encaminhado ao IML local para exames de medicina legal onde posteriormente será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

A polícia Militar atendeu a ocorrência e segue apurando as causas do acidente.