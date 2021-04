ITAMARAJU | Município está em luto pela morte de casal vítima de Covid-19

Neste domingo (04) de abril, data onde as famílias celebraram o evangelho, lembrando do amor divino e a ressurreição de Jesus Cristo, também foi um dia triste para a comunidade Itamarajuense, marcado pela morte de um casal que teve seus dias antecipados pelos coronavírus.

Pela manhã as redes sociais foram inundadas pela triste notícia da morte de Isaias Moitinho, pessoa prestativa e por muitos anos mototaxista na cidade, lutava contra o COVID-19, numa Unidade de terapia intensiva (UTI). Mas sua esposa permanecia internada na ALA do COVID-19 do hospital local, num quadro grave e pedidos de orações foram realizados em prol de sua recuperação.

No período da noite os itamarajuenses foram surpreendidos mais uma vez, quando os profissionais de saúde d Unidade informaram aos familiares e amigos, que Tatiana Oliveira a esposa de (Isaias Moitinho) sofreu complicações em decorrência ao coronavírus e também veio a óbito.

Apesar dos números crescentes de vítimas e de famílias que vem perdendo seus entes queridos, nos faz parar para refletirmos sobre a conscientização. Mesmo assim, muitos ainda são céticos ao evangelho cristão, sempre desrespeitando o principal mandamento “Amai ao próximo como a ti mesmo” e ignorando a presença de um vírus letal, onde as autoridades em saúde tem orientado a população sobre a utilização de protocolos, máscaras, isolamento social e cuidados com a higiene das mãos.

Neste momento a cidade percebe o tamanho impacto que o vírus consegue efetuar dentro e fora das famílias, com letalidade (morte). Mas é salutar lembrar que o nosso país aproxima de 350 mil brasileiros mortos, no entanto, a cidade de Itamaraju sofre pela destruição de 73 famílias, vítimas do COVID-19.

Seguindo o protocolo adotado em casos de contaminação com COVID-19, os corpos foram liberados direto para sepultamento.

Neste dia tão reflexivo e triste para os familiares, amigos e da cidade, a equipe do site Itamaraju Notícias externa os sentimentos de pesar e se solidariza com os familiares.