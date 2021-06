ITAMARAJU | Município registra 03 mortes e 17 novos casos

Três novos registros de mortes com pacientes confirmados positivos para coronavírus, foram efetuados no boletim de atualização da secretaria de saúde municipal de Itamaraju.

Neste domingo (13) de junho de 2021, o boletim lamentou as mortes de outras pessoas positivadas, que deram entrada em unidades hospitalares nos dias 02/06/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021 com síndrome respiratória aguda.

As vítimas de sexo masculino, possuíam idades de 46 e 50 anos, também uma mulher com 53 anos. O que assusta é a rápida evolução do vírus, levando a situações agudas e morte.

O boletim ainda revelou 17 novos casos, atualizando os números para 7218 de pessoas infectados, também 6983 pessoas estão recuperadas, sendo destacados 5233 testes. 103 aguardam resultados dos exames.

No entanto, 11 pacientes estão internados no hospital municipal e 13 foram transferidos para unidades de saúde do estado, totalizando 100 pacientes em tratamento, ao longo da pandemia 135 pessoas morreram, após diagnóstico do coronavírus.

As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários.