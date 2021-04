ITAMARAJU | Município volta a registrar morte e crescimento de casos de coronavírus

Diariamente as informações sobre a pandemia são realizadas pela secretaria de saúde de Itamaraju, registrando os números das inúmeras testagens. Mas também a confirmação de casos positivos para COVID-19.

Os dados divulgados nesta quarta-feira (28), lamentaram pela morte de uma mulher com 59 anos, além de 89 novos casos de coronavírus.

Com os números índices é pertinente salientar que o município totaliza 5669 infectados e ao longo da pandemia 99 pessoas perderam a vida combatendo o coronavíras.

Outras informações relevantes dizem respeito ao número de casos ativos, que somam atualmente 393 pessoas. Ainda com 19 pacientes internados no hospital municipal e outras 17 transferidos para unidades de saúde do estado.

Mas 5177 casos conseguiram recuperar e 129 exames aguardam por resultados.

As autoridades em saúde, sempre orientam na adoção de medidas preventivas à população, com práticas de distanciamento, isolamento social, no uso de máscaras, higiene das mãos e só saiam de casa, apenas quando necessário.