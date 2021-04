ITAMARAJU | Município volta a registrar morte por COVID-19

O boletim com informações sobre a pandemia do COVID-19, desta terça-feira (27) voltou a lamentar pela morte de uma pessoa diagnostica com coronavírus.

A vítima desta vez foi uma mulher de ano, que recebeu o diagnóstico positivo para COVID no último dia 30 de março de 2021.

Outra informação preocupante responde ao número de casos ativos, que somam atualmente 305 pessoas. Ainda com 18 pacientes internados no hospital municipal e outras 18 transferidos para unidades de saúde do estado.

No mesmo boletim ainda destacou pelo registro de 114 novos casos confirmados, demonstrando o alto número de contaminação e circulação do vírus no município.

Ao longo da pandemia 98 pessoas morreram por complicações ocasionadas pelos coronavírus. Mas 5177 casos conseguiram recuperar e 69 exames aguardam por resultados.

As autoridades em saúde, sempre orientam na adoção de medidas preventivas à população, com práticas de distanciamento, isolamento social, no uso de máscaras, higiene das mãos e só saiam de casa, apenas quando necessário.