ITAMARAJU | Novos registros des mortes por COVID-19

Publicado em 24 de jun de 2021 e atualizado às 10:18

Novos registros de mortes com pacientes confirmados positivos para coronavírus, foram efetuados no boletim de atualização da secretaria de saúde municipal de Itamaraju.

Nesta quarta-feira (23) de junho de 2021, o boletim lamentou as mortes de outras duas pessoas positivadas e constataram a síndrome respiratória aguda.

As vítimas do sexo masculino com idades de 40 e 49, foram diagnosticados no dia 26 de maio, tiveram o quadro de saúde agravado, não resistiram e vieram a óbito.

O boletim ainda atualizou e 18 novos pacientes testaram positivo, desta forma o número de casos chega a 7477 infectados. Mas 151 pacientes estão em tratamento nas unidades ou acompanhados por profissionais de saúde. No entanto, 7184 pessoas estão recuperadas. O número de morte de pacientes com COVID-19 chega a 68 casos.

As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários.