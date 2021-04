ITAMARAJU | Número de casos aproxima de 5500 infectados no município

Nesta segunda-feira (26) de abril de 2021, o boletim efetuado pela secretaria de saúde registrou 34 novos casos do coronavírus no município.

Com os dados recentes, os casos perfazem 5466 pessoas infectadas, mas 196 pacientes estão em recuperação. No entanto, 15 pacientes estão internados no hospital do município e 19 outros foram transferidos para unidades de saúde do estado. Ao longo da pandemia 97 pessoas morreram, após complicações durante tratamento do coronavírus.

Os números ainda confirmam que 5173 pessoas estão recuperadas e 4772 testes descartaram infecção por COVID-19. Porém 92 pessoas ainda aguardam por resultados.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.