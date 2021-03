ITAMARAJU | Número de mortes por Covid-19 chega a 65, contaminados passam de 4400 casos

Mesmo seguindo medidas extremas, como o “toque de recolher e Lockdown”, o município de Itamaraju tem elevado o número de casos de contaminação pelos Coronavírus. No último boletim atualizado pela secretaria de saúde, houve novos registros de morte.

Com a atualização chega a 65 mortes, após os pacientes confirmarem o novo coronavírus.

Nesta sexta-feira (19) de março, uma mulher de 46 anos e idoso de 84 anos morreram após diagnósticos positivos para Covid-19.

Os dados ainda destacam 36 novos contaminados e 248 pessoas permanecem em recuperação, 4412 pessoas foram confirmadas com COVID-19. Mas 04 pacientes ainda estão internados em unidade de saúde do município, 08 foram transferidos para unidades do Estado, 89 pacientes aguardam.

Apesar dos imensos esforços, uma medida unânime orientada a população seria isolamento social, seguido de cuidados com procedimentos de higiene.

Regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Contudo, manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19.