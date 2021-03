ITAMARAJU | Parceria Tiro de Guerra e Viação Itamaraju proporciona gratuidade aos novos atiradores da instituição

O Tiro de Guerra 06 – 025 de Itamaraju, sobre o comando do Chefe de Instrução 1º Sgt EB Jermesson, soma novas conquistas fruto da parceria estabelecida com a empresa de transporte público Viação Itamaraju LTDA

Os Atiradores do Tiro de Guerra 06-025 (Itamaraju-BA), foram contemplados com distribuição gratuita de cartões Passe-livres cedidos pela Aviação Itamaraju LTDA. Mensalmente, os jovens poderão recarregar os créditos de seus cartões, de forma gratuita, na sede da empresa, localizada na rua Ceará, nr 299, bairro Santo Antônio.

Na verdade, esse benefício foi somado a outro já existente, onde são cedidos até cinco assentos, estando os mesmos fardados, deslocando-se de casa para o TG ou vice-versa. A administração da empresa, representada pela Sr. ª Patrícia Ferreira, ressalta a importância do trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro, em parceria com o município em prol dos jovens itamarajuenses que, além de ensinar a arte da guerra, através do serviço militar inicial, formam difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo – predicados listados no rol dos valores sociais em extinção.

O 1º Sgt EB Jermesson, Chefe de Instrução do TG 06-025, reconhece que a contribuição social feita pela Aviação Itamaraju, “é de grande importância e proporcionará uma economia mensal significativa para cada atirador contemplado”. O transporte até o quartel é uma das principais dificuldades que os jovens encontram, visto que o TG está localizado no Várzea Alegre – distante dos principais bairros da cidade.

Visando conciliar o trabalho e ou estudo do atirador, as instruções ocorrem de 06:00h às 08:00h, de segunda a sábado.

Parabéns à Aviação Itamaraju por realizar mais uma ação social junto ao município de Itamaraju-BA.

Por: Tiro de Guerra 06 – 025.