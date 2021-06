ITAMARAJU | Por motivo de LUTO a Bete Confecções ficará fechada nesta sexta e sábado

Caros clientes,

Comunicamos através deste que a Bete Confecções estará fechada por motivo de luto nesta sexta-feira (11) e no sábado (12), em virtude do falecimento de seu proprietário Pascoal Félix, ocorrido nesta quinta-feira (10) em decorrência de complicações do COVID-19.

Retornaremos ao atendimento normal a partir da segunda-feira (14).

Desde já agradecemos a compreensão de todos.