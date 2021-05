ITAMARAJU | Radialista morre em decorrência da Covid-19

Erlan Dantas, homem inteligente, comunicativo, simpático, amistoso, talentoso, trabalhador, amante da música, um apaixonado por Itamaraju, assim podemos definir um pouco do que representa esse grande ser humano. O itamarajuense “Dantas”, como era conhecido, passou um tempo morando no estado de São Paulo, onde trabalhava com comunicação. Mas, saudoso do seu torrão natal, retornou a Itamaraju, há dois anos.

No ano de 2020, foi candidato a vereador, onde inovou na campanha eleitoral, sobretudo, através das redes sociais, posicionando-se crítica e inteligentemente em relação à política local e apresentando projetos com um olhar social, mas infelizmente não foi eleito e não pode materializá-los. Ele é irmão do atleta paralímpico Edson Dantas, um itamarajuense que é destaque no cenário esportivo nacional pelo exemplo de superação.

Atualmente, Dantas vinha trabalhando como apresentador de um programa diário em Rádio local e também realizava propaganda móvel, por meio de um veículo de sonorização que conduzia pelas ruas da nossa cidade, divulgando promoções de empresas com a sua voz imponente.

Dantas, nos últimos dias, estava internado com um quadro de Covid-19, mas não resistiu às complicações decorrentes da doença e veio a falecer neste sábado (29). Siga paz de retorno aos braços do criador. Deus conforte seus familiares e amigos,

Por | Sidney Oliveira