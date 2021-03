ITAMARAJU | Realizado o 2º Drive Thru de Vacinação no município

A Prefeitura Munipal de Itamaraju, através da Secretaria de Saúde, realizou na manhã de terça-feira (02/03), mais uma edição do VACINA ITA, proporcionando a imunização de idosos acima de 80 anos contra a Covid-19.

A ação de saúde aconteceu na Praça do Rotary Clube (Próximo à Praça 02 de Julho), tendo início as 08hs da manhã, a vacinação contou com apoio de Policiais da 43ª Companhia de Policia Militar, Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito, profissionais de saúde e equipe de apoio.

O Prefeito Marcelo Angênica juntamente com o Secretário de Saúde Luiz Fábio, participaram do evento e acompanharam o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde do município, o gestor com versou com algumas pessoas que foram imunizadas e parabenizaram a ação da gestão municipal, durante o evento foi registrado a presença do Vereador Alex Samu.

Centenas de pessoas foram imunizadas através do modelo Drive Thru, que proporciona agilidade e saúde na vacinação da população, além disso aquelas pessoas que não possui veículos também foram vacinadas após passarem pela triagem para declaração de informações ao sistema de dados pessoais.

A cada pessoa imunizada multiplica a esperança de vencer o momento de pandemia, que vem assolando o mundo deixando um grande saldo de morte e impactos de tristeza as famílias. Vivenciando quase um século de vida, acompanhamos a imunização dos idosos Arlindo Rodrigues Soares e Hermano Antônio Soares, ambos de 99 anos de idade que comemoraram após serem imunizados com a primeira dose.

“Nunca imaginávamos enfrentar momentos tão perturbadores com a incerteza e medo, sem saber com enfrentar essa doença, mais os dias tem sido de muita perseverança e fé, estamos alegres de sermos alcançados por essa vacina que é uma forte arma no combate ao vírus, disse: Arlindo Rodrigues.

A cada etapa de vacinação realizada o município avança no plano de ação, durante a realização da 2ª edição do Drive Thru, 226 idosos foram vacinados. A imunização no município soma um total de 2.824 pessoas alcançadas, sendo na 1ª Dose foram imunizados 514 indígenas, 936 idosos e 596 Trabalhadores da área de saúde.

Segundo informações da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde 530 pessoas já receberam a 2ª dose, sendo 187 trabalhadores de saúde e 200 indígenas, nos próximos dias serão alcançados os idosos que já receberam a primeira dose da imunização.

O Prefeito Marcelo Angênica, destacou que o município continuará promovendo ações no combate a pandemia, “É muito importante que novas remessas de vacinas continuem chegando a Itamaraju, para que possamos ampliar cada vez mais os públicos imunizados e com isso melhorar a situação epidemiológica no município.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju