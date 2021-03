Itamaraju recebe novas doses de imunizantes

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu no período vespertino desta terça-feira (30/03), novas dose dos imunizantes Coronavac/Butantã e Aztrazeneca/ Fiocruz, enviados através da Secretaria de Saúde do Estado.

O 10º de vacinas enviado ao município contou com apoio de policiais da 43ª Companhia de Policia Militar de Itamaraju, que acompanhou a logística na entrega dos imunizantes garantindo a segurança do lote e integridade de equipe da NRS Extremo Sul.

O município de Itamaraju, é destaque no sul baiano na garantia da imunização da população, através de modelos de vacinação adotados garantindo rapidez eficiência ao público alvo da imunização.

O lote foi recebido através da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Nina Santos e equipe, sendo de 1570 doses, nesta nova etapa de vacinação foi incluída a imunização de policiais militares acima de 50 anos, o plano de ação começa a ser executado a partir desta quarta-feira 31 de março.

O município de Itamaraju, vem adotando todas as medidas necessárias para que a população seja imunizada garantindo a manutenção da vida, além disso a gestão vem firmando parceria através de pactuação com municípios baianos com intenção de comprar doses de imunizantes.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju