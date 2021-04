ITAMARAJU | Reunião com com equipe disciplinar da Escola Municipal

Neste terça-feira (20), o capitão Sidney Oliveira, subcomandante, representando a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, esteve em visita à Escola Municipal Reitor Edgard Santos, integrante do Sistema de Ensino dos Colégios da Polícia Militar.

Na oportunidade, o oficial acompanhou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Diretora Pedagógica, Geane Brito, e pelo Diretor Disciplinar, o Sargento Arnoldo Rodrigues, em tempos de ensino na modalidade remota. Em seguida, reuniu -se com os diretor, coordenador e tutores disciplinares, a fim de passar algumas orientações quanto ao controle disciplinar que vem sendo realizado nas aulas virtuais.

A equipe disciplinar tem participado das aulas remotas, orientando, cobrando a participação dos alunos nas aulas e corrigindo posturas, sendo as situações mais sérias resolvidas em contato com os pais e em conformidade com o Regimento Interno Disciplinar da unidade ensino.

Por | 43ª CIPM