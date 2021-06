ITAMARAJU | Secretarias e entidades no combate ao coronavírus

A junção entre entidade sociais, comércio e poder público culminou numa ação em combate ao coronavírus.

Os números da COVID-19 na região assustam, devido à elevação da transmissão. Diante desta distopia, empresários representados pelo CDL, secretária municipal de Saúde, Guarda Civil Municipal (GCM), integrada a secretária de administração, intensificaram as ações educativas.

O grupo de empresários ainda efetuaram a distribuição de máscaras a população.

A secretaria liderada por Luiz Fábio, instalou estandes em locais estratégicos para orientar a população sobre os riscos da pandemia, também a aferição da temperatura e distribuição de álcool em gel para assepsia das mãos.

Os profissionais da saúde e GCM, auxiliaram no fluxo de locais como feiras e unidades bancarias, para garantir o distanciamento social.

Os representantes do CDL e secretário de saúde estiveram presentes acompanhando a ação, além de incentivar na utilização de máscara e álcool em gel. Relatando que está e outras medidas tem sido colocadas em prática no comércio na tentativa de frear a transmissão.

Já o secretário Luiz Fábio reafirmou seu compromisso em cuidar da população, também solicitando a todos que evitem aglomerações, utilizando as medidas, protocolos e sempre higienizar as mãos, salientou também que vem ampliando a vacinação, no entanto, tudo somente será efetivo com ajuda da comunidade.