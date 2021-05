ITAMARAJU | Secretário atende a convite e arranca elogios de vereadores

O presidente da câmara municipal de Itamaraju num ato politico, realizou um convite ao secretário de saúde Luiz Fábio Lopes Santos, para expor a realidade vivenciada neste momento de pandemia.

O secretário acompanhado de sua equipe a frente do COVID-19, efetuou aos parlamentares presentes esclarecimentos e apresentação de números em combate ao coronavírus. Foram relacionados às medidas para o enfrentamento, investimentos, recursos aplicados, além das informações circulares no comitê criado em parceria com entidades sociais do município.

Questionamentos também foram levantados por alguns vereadores, no entanto, respostas técnicas e presentes nos protocolos do Ministério da Saúde colocados em prática pela equipe de saúde, tornaram satisfatórias aos edis.

O secretário ainda afirmou o comprometimento em levar novas medidas à população, ouviu sugestões e garantiu que serão avaliadas ou colocadas em práticas mediante a adaptação do seguimento da saúde.

Ao final os parlamentares agradeceram a pela presença e empenho da equipe de saúde, também pela transparência, além da coerência do secretário.

Luiz Fábio ainda afirmou, “até o momento podemos sustentar que o COVID-19 é um vírus atroz, mas a união das pessoas no combate pode garantir a vitória, medidas como isolamento, utilização de máscaras e álcool dificultam a transmissão”, concluiu o secretário de saúde.