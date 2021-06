ITAMARAJU | Sessão da câmara tem mudanças em datas e aprovação de pedidos

Destaque



Publicado em 16 de jun de 2021 e atualizado às 19:05

Uma nova sessão ordinária ocorreu nesta terça-feira (15), na casa legislativa municipal de Itamaraju, para aprovação e debate de projetos sociais.

A mesa diretora contou com a participação do presidente Rubens Cleudes de Jesus Neves, Alex Soares e Rojerio Novais, que procederam com leitura do texto bíblico e ATA da sessão anterior, sendo aprovado pelos edis.

Em pequeno expediente foram apresentados Pedidos de providência, indicações e projeto de resolução.

Indicação 037/2021, promovida pela vereadora Rosineide Cunha “Rose da Saúde”, solicitando a CONSTRUÇÃO DE BOXS PARA OS VENDEDORES DE ALIMENTOS, LOCALIZADOS NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, para garantir padronização, conforto, comodidade e segurança aos profissionais a seus clientes.

Pedidos de providências 072/2021, 073/2021, 074/2021, 075/2021, 076/2021, 077/2021, 078/2021 e 079/2021, com requisições para trocas de lâmpadas, reforma de campo esportivo, reativação de espaço atlético (campo) no bairro São domingos, implantação de unidade para coleta de sangue, instalação de consultório odontológico no bairro Cristo Redentor, ampliação da unidade de saúde básica no conjunto habitacional da Urbis II, reforma da quadra em distrito e reforma da ponte entre os bairros Jaqueira e Primavera.

Projeto de Resolução 001/2021, que altera o inciso II, do art. 49, do Regime Interno da Câmara Municipal de Itamaraju, quanto à realização das sessões ordinárias quinzenalmente na segunda e última terças-feiras de cada mês.

Os instrumentos (indicações, pedidos de providência, EMENDA e projetos de decreto) colocados em votação como ordem do dia, foram todos aprovados de forma unânime.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (03) de agosto às 19 horas.