ITAMARAJU | Suspeito morre durante intervenção policial no Bairro Santo Antônio do Monte

Um suspeito de (20 anos) foi morto em uma intervenção policial ocorrida nas primeiras horas desta terça-feira (23), em Itamaraju.

De acordo com informações, policiais militares 43ª CIPM seguiam para atender uma ocorrência no Bairro Santo Antônio do Monte, quando ao chegar na localidade, próximo de uma Pousada, um suspeito acabou resistindo à abordagem policial, deflagrando disparos contra a guarnição, que revidou a ação.

Durante a troca de tiros, o suspeito identificado por Bruno Aragão de Jesus, foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

O caso foi registrado na Delegacia da Policia Civil de Itamaraju como morte decorrente de intervenção policial e resistência.

O corpo de Bruno foi encaminhado ao IML local onde passará por exames de necrópsia.