ITAMARAJU | Suspeito morre em confronto com a polícia

Publicado em 23 de jun de 2021 e atualizado às 16:06

Um suspeito morreu na manhã desta quarta-feira (23), durante um confronto com investigadores da Policia Civil, em Itamaraju.

A ação comandada pela Polícia Civil de Itamaraju com o apoio da 43ª CIPM e da Cipe Mata Atlântica, intitulada “Operação Várzea Alegre”. Na qual tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas no Bairro Várzea Alegre, com o cumprimento de 07 (sete) mandados de Busca e Apreensão expedidos nos autos do processo de n° 8000966-05 .2021.8.05.0120.

De acordo com informações, o suspeito Luciano Teixeira dos Santos (35 anos), vulgo “Nego do Biroska”, em oposição a ação dos policiais, estava portando uma arma de fogo e desobedeceu durante as instruções, sendo atingido, num legítimo revide. Chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi encaminhado ao IML local. Com o suspeito a polícia apreendeu material e a arma utilizada pelo acusado.

Com base no relatório, foram feita representação por Busca e Apreensão nos referidos endereços, sendo então deferido pelo juízo criminal local.

A coordenadoria deverá utilizar o relatório policial para apurar as circunstâncias em que se deu a morte decorrente da ação policial e, que ao final da apuração, será encaminhado ao Ministério Público.