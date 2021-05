ITAMARAJU | Tiro de Guerra promove evento em parceria com equipe de segurança

Na manhã desta sexta-feira, dia 07, a equipe de segurança privada Muralha Segurança em Eventos esteve no Tiro de Guerra de Itamaraju-BA, a convite do 1° Sargento EB Jemerson, Chefe de Instrução, para ministrar uma palestra aos Atiradores matriculados no corrente ano, cujo tema expositivo orbitou no ramo da segurança privada, seus conceitos e características.

Jefferson Medeiros, coordenador da Muralha, acompanhado de uma parcela da sua equipe (homens e mulheres), enfatizou pontos cruciais, como a importância do papel da segurança privada, seu surgimento e evolução em nosso País, expôs ainda, um panorama em relação aos dias atuais. A demonstração da entrada do dispositivo e a função de cada agente estimulou alguns Atiradores a investir em capacitação para entrada nesse mecado, que cresce anualmente.

Durante a palestra, enfatizou-se a similitude da postura de um agente e de um militar, quais sejam, a apresentação pessoal, cordialidade, urbanidade, disciplina, responsabilidade, atenção, sigilo e boa comunicação. O coordenador ressaltou a importância do uniforme do agente, já que os mesmos seguem uma legislação em vigor, fiscalizado pela Polícia Federal.

Atividades como portar-se em setores de portaria, camarote, realização de rondas, entre outros, enfatizando o uso de equipamentos de comunicação, defesa pessoal e armamentos não letal, a exemplo de tonfa, bastão e arma de choque, deu dinamicidade à palestra.

Finalizando a passagem de conhecimento, Jefferson, que é membro e coordenador da equipe, deixou os Atiradores impressionados ao relembrar sua passagem naquele estabelecimento militar, em 2011, enfatizando a importância do Tiro de Guerra em nosso município, como guardião do civismo e patriotismo de seu povo.

O coordenador finalizou a palestra com agradecimentos trazendo a reflexão da sua experiência, ressaltando a confiabilidade que a sociedade tem pela instituição. “aproveitem cada momento que vocês estão vivendo aqui no EB, absorva e suguem todo conhecimento que o Sargento Jemerson e os demais proporcionam a vocês, tenho certeza que fará toda diferença no amanhã, sejam exemplos para sua família, sociedade e principalmente para si mesmo, lutem pelos seus objetivos e tenham certeza que todos os seus sonhos e ideais serão alcançados” completou o coordenador.

Por fim, o Sgt Jermesson agradeceu a contribuição da equipe Muralha, destacando o nível de conhecimento apresentado aos seus Atiradores, bem como a capacitação e demonstração de comprometimento da sua equipe – característica fundamental para o uso do poder dissuasório.

O Sgt Jermesson passou às mãos do coordenador um certificado como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipe Muralha.

Por | TG