ITAMARAJU | Transmissão do vírus da covid-19 continua descontrolada

A atual ignomínia tem refletido no crescimento de casos do novo coronavírus, contrastando com o sofrimento de muitas famílias que compartilham de grande agonia para obter melhor atendimento ou até mesmo a perca de seus entes.

Registros de irresponsabilidades, desrespeito no cumprimento de medidas e aglomerações são práticas comuns em muitos municípios, alguns começam a identificar novas formas (atualização) do vírus. Contudo, nesta quinta-feira (25) o município de Itamaraju registrou 46 novos casos de infecção pelo COVID-19.

Com a atualização o número de contaminados chega a 4524 casos. Porém dos números atuais 4186 pacientes estão recuperados e 271 permanecem em tratamento. Mas 11 pacientes estão internados em unidades de saúde. Desde o início da pandemia 67 pessoas morreram, após confirmada infecção por COVID-19.

Na Bahia, foram registrados 4.237 casos de Covid-19, também contabilizou 139 mortes, apenas nas últimas 24 horas.

As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários