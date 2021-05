ITAMARAJU | Três meses sem homicídios no município, comemora a 43ª CIPM

O município de Itamaraju completou, nesta segunda-feira (10), três meses sem o registro de ocorrência de homicídio. Conforme dados estatísticos da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, a última morte violenta registrada no município, decorrente de ação criminosa, deu-se no dia 10 de fevereiro de 2021, no bairro Marotinho.

O homicídio é considerado um dos crimes que mais impactam negativamente na sensação de segurança da população. E essa redução dos seus índices, em Itamaraju, entra para a história da segurança pública no município. Desde a criação da 43ª CIPM/Itamaraju, no ano de 1998, que o município não fica há tantos dias sem o registro de homicídios.

A Major Kelly Ravani atribui esse resultado positivo ao trabalho de inteligência desenvolvido pelas polícias Militar e Civil no município, que identificou e alcançou, com a ajuda da comunidade, os principais envolvidos nos crimes que vinham ocorrendo, além das ações conjuntas em repressão ao tráfico de drogas que foram desencadeadas. A comandante também enfatizou que houve a intensificação do policiamento ostensivo em áreas da cidade que apresentavam um crescimento nos índices de crimes violentos letais intencionais, o que também contribuiu para a sua prevenção.

“Parabenizo todos aqueles que atuam nas forças de segurança deste município e a comunidade local que em vários momentos denunciou e apoiou as ações policiais, de modo a contribuir para que esse excelente resultado fosse alcançado. Apesar de comemorarmos essa marca histórica, sabemos que há varios fatores que influenciam para que tal crime ocorra e, por vezes, sua ocorrência chega a ser inevitável, mas seguiremos vigilantes a fim de fazermos frente a qualquer ação criminosa que atente contra a segurança da população”, comemora a comandante.

Por | Ascom43CIPM