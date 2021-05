ITAMARAJU | Uma nova morte e 117 casos ativos no município

No boletim desta quinta-feira (13), realizado pela secretaria municipal de saúde da cidade de Itamaraju, mais uma morte foi registrada.

No informativo foi lamentada a morte de mulher de 47 anos, que perdeu o combate, após complicações provocadas pelo coronavírus. Também foram confirmados 39 novas infecções por COVID-19. Somando assim 6253 casos identificados.

Porém 5983 pessoas conseguiram recuperar e 161 estão em tratamento, dentre essas 09 pacientes permanecem internados no hospital do município e 23 outros foram transferidos para unidades de saúde do estado.

Ao longo da pandemia 109 pessoas morreram, após confirmação do diagnostico para coronavírus. Ainda contabilizou que 117 pessoas aguardam resultados dos exames.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.