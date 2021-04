ITAMARAJU | Uma nova morte e 345 casos ativos no município

O boletim promovido pela secretaria de saúde de Itamaraju, voltou a lamentar pela morte de uma pessoa diagnosticada com COVID-19.

Os dados também revelaram que os teste realizados nesta quinta-feira (29), confirmaram 62 novos casos de coronavírus, ampliando para 5731 infectados.

As informações ainda atribuíram a morte de uma pessoa do sexo masculino com 63 anos, morto após o ser diagnosticado no dia 28 de abril. Ao longo da pandemia 100 pessoas morreram, enquanto combatia o COVID-19.

Os números ainda reforçam que 5286 casos conseguiram recuperar da infecção, mas as autoridades estão preocupados com alto número de casos ativos que chega a 345, também com os 25 pacientes internados no hospital municipal e dos 19 transferidos para unidade de saúde do estado. Além de focar 142 pessoas que aguardam resultados.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.