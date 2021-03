ITAMARAJU | Uma pessoa é baleada com três tiros em bairro

Uma pessoa foi baleada no final da noite deste domingo (09), no bairro Tarcizão em Itamaraju.

Moradores do bairro ligaram para as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar, informando que um jovem estava ferido, vítima de disparos de arma de fogo e necessitava rapidamente de cuidados médicos.

Profissionais do SAMU 192 e uma guarnição da polícia militar destinaram para o local, encontrando a vítima caída com 3 perfurações que lhe atingiu a cabeça, cintura e membro superior.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, sendo imobilizado e encaminhado para o hospital municipal, mas estava atordoado e não portava qualquer documento de identificação, porém as autoridades conseguiram descobrir que a pessoa ferida, trata-se de Daniel Santos Santana morador do bairro Marotinho.

A polícia registrou o boletim de ocorrência e rondas foram efetuadas nas proximidades da localidade, onde foi registrada a tentativa de homicídio.

No entanto, a vítima sem qualquer identificação passou por exames e aguarda as avaliações clinicas para verificar a necessidade de procedimentos cirúrgicos. Esse foi o segundo caso de tentativa de homicídio na cidade em menos de 12 horas.