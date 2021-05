ITAMARAJU | Vereadora Ny solicita reativação da Casa de Passagem e inclusão dos garis no plano de vacinação contra o Covid-19

Na sessão ordinária da Câmara Legislativa Municipal de Itamaraju, ocorrida durante essa semana, a vereadora Jozeni Alves Bonfim (Ny), teve dois pedidos de providência aprovados.

Em favor das pessoas em condições de rua, a parlamentar protocolou o pedido de providência 040/2021, que solicita o poder executivo a REATIVAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, equipamento social destinado as pessoas sem abrigo ou que necessitam de local para passar a período noturno.

A mesma parlamentar também em apreço aos profissionais que diariamente torna o ambiente urbano acendrado, solicitou a inclusão dos GARIS municipais no plano de VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, devido prestarem serviços de utilidade pública, além do contato com locais insalubres, que potencializam o risco com o coronavírus.

Os pedidos formalizados foram aprovados pelos edis, onde foram publicados no portal da câmara municipal.

“Reconhecemos a necessidade em voltar a atenção para pessoas em condições de rua, mas neste momento não podemos deixar de cuidar também dos profissionais que diariamente mantém a nossa cidade limpa”, concluiu a vereadora Ny.