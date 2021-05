ITAMARAJU | Vereadora Rose da Saúde solicita reforma de campo de futebol

A vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde) tem promovido ações voltadas a família, saúde e juventude, parte dessas ações são acompanhadas pela comunidade nas redes sociais, com gestos de carinho.

Nos últimos dias a parlamentar apresentou na casa legislativa o projeto em prol do esporte, demonstrando a preocupação com os jovens.

Em favor dos moradores do bairro Itatiaia, a parlamentar protocolou o pedido de providência 044/2021, que solicita o poder executivo a REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO ITATIAIA, equipamento que somará na prática esportiva e também como ferramenta de lazer social. Foram solicitados ainda a pavimentação de via em bairros e distritos.

Os pedidos formalizados foram aprovados pelos edis, onde foram publicados no portal da câmara municipal.

“Acredito que o esporte, melhores condições estruturais e lazer, garanta conforto social nas comunidades, como uma forma de avanço”, concluiu a vereadora Rose da Saúde.