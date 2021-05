ITAMARAJU | Vereadora Rose da Saúde tem projeto aprovado em benefício da comunidade

Nesta semana a vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde), também participante da mesa diretora, ingressou na casa parlamentar 01 projeto de Lei (PL006) e três pedidos de providência com ações que beneficiará a população e moradores do interior do município.

O projeto (PL-006/2021) indicado pela parlamentar, “dispõe sobre a prática de exercícios e atividades físicas como essenciais”.

Em favor dos moradores do distrito de Pau D’alho a vereadora Rose da Saúde, realizou o pedido 053/2021, solicitando REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, para garantir conforto e melhores condições no atendimento da comunidade.

Também a pavimentação da RUA GANDU NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, listado no pedido 046/2021.

Além do Pedido de providência 045/2021, com solicitação de CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS ASSENTAMENTOS Santo Agostinho e Renascer.

Os pedidos e projeto de lei formalizados foram aprovados pelos edis, onde foram publicados no portal da câmara municipal.

“Existem atividades que necessitam de atenção, demonstrando que somam forças no combate a pandemia. Mas sabemos também que unidade de saúde e condições transitar pelo município permite avanços sociais”, concluiu a vereadora Rose da Saúde.