ITAMARAJU | Vereadoras externam tristeza e fazem indicações em prol da comunidade

Uma audiência ordinária voltou a ocorrer durante a noite de terça-feira (20), na casa legislativa para tratar de assuntos de interesses sociais. Apenas faltaram a sessão os parlamentares Edson Dias Souza e Dalcy Rodrigues De Souza Dias.

A mesa diretora promoveu o rito, com leitura e aprovação da ATA de sessão anterior, seguido da apresentação de projetos, pedidos e indicações a serem apreciados pelos edis.

Em grande expediente a palavra foi fraqueada aos parlamentares, tendo como centro das discussões a pandemia do COVID-19, Jozeni Alves Bonfim (NY), Rojerio Pereira Novais, Francisco Carlos Barbosa Silva e Flavio Da Silva Nascimento, se inscreveram para utilização da tribuna.

A vereadora NY fez um apelo em nome da sociedade, além de alertar a todos a seguirem as medidas e protocolos, no entanto, solicitou a ampliação de testagens, doação de medicamentos, acompanhamento de pacientes vítimas do COVID-19, contratação de profissionais, numa tentativa de frear o alargamento das mortes. Também externou sua preocupação e solidarizou com os familiares de pessoas que vieram a óbito nesta pandemia.

Como ordem do dia, foram votadas as indicações 014/2021 e 016/2021. Pedidos de providências 018/2021, 026/2021, 028/2021, 029/2021, 031/2021, 032/2021, 033/2021 e 034/2021. Também os projetos de leis 006/2021 e 009/2021.

Em nome dos moradores do bairro Bela Vista, a vereadora Rose da Saúde, teve a indicação 016/2021 aprovada, onde solicita a PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONTES CLAROS.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (27) de abril às 19 horas.

A frase dita por uma vereadora, que carregava o seguinte teor “representamos o povo de Itamaraju e temos que dar uma resposta, que ajude a diminuir os casos e mortes em decorrência do COVID”.