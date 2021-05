ITAMARAJU | Vereadores aprovam, pedidos, indicações, moções e títulos de honrarias

Nesta terça-feira (25) de maio os vereadores do município de Itamaraju voltaram a reunir em sessão ordinária para aprovar e apresentar demandas voltadas a comunidade.

Os trabalhos iniciados com leitura do texto bíblico e ATA da sessão anterior, realizados pela vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde). Colocados em votação pelo presidente Rubens Cleudes de Jesus Neves e aprovada com ressalvas. Seguindo os ritos da casa o vereador Alex Soares efetuou a leitura dos pedidos de providências, indicações e instrumentos documentais elaborados pelos edis da câmara legislativa.

Indicações 032/2021, 033/2021, 034/2021, 035/2021 e 036/2021;

Pedidos providências 059/2021, 060/2021, 061/2021, 062/2021, 063/2021 e 064/2021;

Moção de aplausos à Polícia Militar;

Moção de aplausos à Polícia Civil;

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 – Concedendo título de cidadão a Iracema Serafim Silva;

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 – Concedendo título de cidadão a Fabiano Santos Rodrigues;

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021 – Concedendo título de cidadão a Marcos Aurélio Marques da Cunha (diretor do site Itamaraju Notícias), sendo o terceiro encaminhado para as comissões;

O presente Rubens, permitiu o uso da tribuna aos vereadores inscritos, no entanto, apenas dois parlamentares rapidamente abriram debate sobre a apresentação de solicitação à casa, salientado pelo presidente que será colocado em votação a semana seguinte.

Os instrumentos (indicações, pedidos de providência, moções e projetos de decreto) colocados em votação como ordem do dia, foram todos aprovados de forma unânime.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (08) de junho às 19 horas.