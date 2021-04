ITAMARAJU | Vereadores votam pedidos, indicações e moção de pesar

Após várias semanas sem audiência, nesta terça-feira (06), os parlamentares municipais estiveram reunidos em sessão ordinária. Uma marca comum em outros exercícios do atual presidente, sempre foi a falta de pautas, poucas sessões e ausência dos edis.

Na reunião 10 vereadores estiveram presentes, no entanto, alguns dos ausentes justificaram a falta.

A leitura ATA de sessão anterior foi suspensa no pequeno expediente e autorizado a apresentação das indicações, pedidos e moção de pesar, como ordem do dia.

Indicação 11/2021, Indicação 12/2021, Indicação 13/2021 e Indicação 15/2021, que solicitavam construção de unidade saúde, construção de creche, instalação de iluminação pública e pavimentação de ruas.

Além dos Pedido de providência 019/2021, Pedido de providência 020/2021, Pedido de providência 022/2021, Pedido de providência 023/2021, Pedido de providência 024/2021, Pedido de providência 025/2021 e Pedido de providência 027/2021, que tratavam de assuntos como pavimentação de ruas, implantação de consultório ontológico e sala de vacinação no interior, construção de abrigo para aguarda transporte público, limpeza e iluminação de ruas e reativação de padaria escola.

A palavra foi fraqueada aos parlamentares, Francisco Carlos Barbosa Silva, Alex Soares dos Santos, Edson Dias Souza, Jozeni Alves Bonfim, Rojerio Pereira Novais e Domingos Jesus Dos Santos.

Todos os pedidos, indicações e a moção de pesar solidarizando com as famílias vítimas do COVID-19. Foram aprovados por todos os vereadores.

As audiências na casa parlamentar são regulamentas para ocorrer sempre às terças-feiras no horário de 19 horas.