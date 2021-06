ITAMARAJU | Vídeo volta mostrar ‘rolezinho’ para consumir bebida em distrito

Enquanto a vacina não chega, devemos manter os cuidados, com utilização de máscaras, manter o distanciamento, evitar o contato entre as pessoas. São recomendações de vários órgãos, para evitarem a transmissão do COVID-19.

Mas o que está tornando recorrente, são os registros de eventos clandestinos, com aglomeração regrado a utilização de bebidas alcoólicas, som alto e pessoas sem utilização de equipamento de proteção contra o coronavírus.

Moradores do distrito de Pirajá, enviaram imagens de uma destas aglomerações em plena via pública.

Os eventos têm ocorrido com regularidade nos finais de semana.

O município tem vivido uma escala da contaminação e nesta semana contabilizou 7 mil infectados e 128 mortos em decorrência do coronavírus e unidades de saúde registrando sempre novos casos.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mas a despreocupação social dificulta o controle da pandemia.

A denúncia e imagens enviadas pelos internautas, também foi encaminhada a polícia militar e Vigilância Sanitária, que deverá promover uma ação nos próximos dias.