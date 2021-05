ITAMARAJU | Vítima de acidente morre em hospital, motorista do carro está preso

Após receber atendimentos promovido pelo SAMU 192 e hospital municipal a vítima do acidente na rodovia BA-489 que liga os bairros Primavera e Liberdade em Itamaraju, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O condutor da motocicleta Honda de placa OLB-5843 foi identificado como Raimundo de Jesus da Silva (31 anos), que recebeu os cuidados médicos após ser atingido por um veículo utilitário na avenida Liberdade.

As autoridades policiais detiveram Noel Neres Gama (53 anos), em flagrante ao notarem possível sinais de embriaguez, enquanto conduzir o veículo Fiat Strada de placa OWR-2130 envolvido no acidente com vítima fatal.

O condutor do veículo utilitário é acusado de ter provocado o acidente, ao tentar efetuar manobra de ultrapassagem em local proibido. O delegado da polícia ouviu o suspeito e poderá autuar o motorista por homicídio culposo (quando não há intensão de matar) motivado por imprudência ou imperícia.

O corpo passou por levantamento cadavérico e posteriormente foi transferido para o IML do município. Sendo liberados aos familiares.